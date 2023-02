Wollten Schleuser einen Inder ins Land schmuggeln?

Der Zoll stoppt auf der A7 bei Fellheim einen Lkw. Bei den beiden Fahrern saß ein 27 Jahre alter Mann ohne Papiere.

Bei einer Kontrolle auf der A7 bei Fellheim hat der Zoll offenbar eine Schleuserfahrt aufgedeckt. Zwei indische Fahrer hatten einen Landsmann dabei, der jetzt in Deutschland Asyl beantragen will.

Aufgefallen ist den Zollfahndern der italienische Sattelzug am späten Mittwochvormittag bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Brühl-Ost. Im Führerhaus befanden sich insgesamt drei Personen, allesamt indische Staatsangehörige. Das Fahrzeug war im Zweifahrerbetrieb unterwegs und fuhr von Österreich aus nach Deutschland ein, so die Polizei. Dabei nahmen die beiden 55- und 57-jährigen, in Italien wohnhaften Fahrer einen 27-jährigen Landsmann ins Bundesgebiet mit.

Die Zollbeamten informierten die Autobahnpolizei Memmingen, welche die weitere Sachbehandlung übernahm. Nachdem die Polizeibeamten herausgefunden hatten, dass der 27-jährige Inder, der keinerlei Ausweispapiere mitführte, nirgendwo registriert war und angab, Asyl beantragen zu wollen, verwiesen sie ihn nach Abschluss der Maßnahmen ins Ankerzentrum nach München.

Der Fahrer des Lkw bekommt noch mehr Probleme

Um die beiden mutmaßlichen Schleuser kümmerten sich parallel dazu Beamte der Kriminalpolizei Memmingen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behielten die Beamten von den beiden Fahrern eine Sicherheitsleistung in Höhe eines drei- bzw. vierstelligen Betrags ein. Da die Kontrolleure bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts zudem feststellten, dass der 57-jährige Lenker, der zugleich Inhaber des italienischen Transportunternehmens ist, noch nie einen Datendownload durchgeführt hatte, musste er für den fahrpersonalrechtlichen Verstoß zusätzlich noch eine weitere Sicherheitsleistung in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags begleichen. Der 27-jährige Mitfahrer muss sich nun wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts und die beiden 55- und 57-jährigen Lkw-Fahrer wegen Beihilfe zur illegalen Einreise strafrechtlich verantworten. (AZ)