AH-Fußballer des TSV Babenhausen gewinnen den Bezirkspokal

Die AH-Fußballer des TSV Babenhausen haben noch nichts verlernt. Sie schlagen die SG Hiltenfingen/Schwabegg in einem packenden Pokalfinale.

Die Alt-Herren-Fußballer des TSV Babenhausen haben wieder einmal gezeigt, dass sich noch nichts verlernt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Unterallgäuer auch auf regionaler Ebene erfolgreich sind. Dieses Mal haben die Kicker das Bezirkspokalfinale gewonnen und sind damit neuer schwäbischer Pokalsieger. In einem packenden Endspiel bezwangen sie die SG Hiltenfingen/ Schwabegg mit 8:7 nach Elfmeterschießen.

Als Vorjahressieger des Kreispokals ging es für das Team um Spielertrainer Thomas Graf heuer auf Bezirksebene weiter. Das Halbfinale wurde gewonnen, ohne dabei einen Tropfen Schweiß zu vergießen. Gegner Dinkelscherben war nicht angetreten. Ganz anders lief es im Finale. Bei tropischen Temperaturen von über 30 Grad lieferten sich die SG Hiltenfingen/Schwabegg und der heimische TSV ein heißes Duell. Babenhausen ging in der 19. Minute durch einen Treffer von Tobias Linder in Führung. Keine zwei Minuten später gelang Janis Danke der Ausgleich. Ein früher Platzverweis gegen die Gäste in der 35. Minute spielte Babenhausen in die Karten. Trotz einiger guter Gelegenheiten blieb es aber beim 1:1 nach 90 Minuten. Im Elfmeterschießen lag Babenhausen erst zurück und nutzte schließlich den zweiten Matchball nach neun geschossenen Elfmetern zum umjubelten Sieg. (lsi)