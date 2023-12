Weißenhorn

Umgestürzter Baum in Weißenhorn war von einem Pilz befallen

Am 27. April 2023 hatte sich ein Baumsachverständiger zuletzt den nun umgestürzten Kastanienbaum am Hauptplatz in Weißenhorn angeschaut.

Plus Am Hauptplatz in Weißenhorn ist ein Kastanienbaum unter der Schneelast zusammengebrochen. Ein Sachverständiger hatte empfohlen, diesen näher zu untersuchen.

Von Jens Noll

Es war großes Glück, dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden gekommen ist. "Gott sei Dank ist nichts passiert", sagt auch Bürgermeister Wolfgang Fendt zwei Tage, nachdem mitten in Weißenhorn, in unmittelbarer Nähe zum Hauptplatz und zum Wochenmarkt, ein stattlicher Baum umgestürzt ist. Der Stamm hatte einen Durchmesser zwischen 80 Zentimetern und einem Meter. Es stellt sich die Frage: Konnte der haushohe Koloss direkt neben der Stadtpfarrkirche einfach so unter der Schneelast zusammenbrechen?

Regelmäßig lässt die Stadt Weißenhorn die Bäume im Stadtgebiet von einem Sachverständigen untersuchen. So soll sichergestellt werden, dass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, wenn von einem Baum eine Gefahr ausgeht. Der nun umgestürzte Baum am Hauptplatz ist Fendt zufolge zuletzt am 27. April 2023 von dem Fachmann untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Baum einen Pilz habe, berichtet Fendt auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine akute Gefahr bestand aus Sicht des Baumsachverständigen allerdings nicht. In seinem Gutachten empfahl er der Stadt lediglich, innerhalb eines Jahres eine weitere, detailliertere Untersuchung hinsichtlich des Pilzbefalls vorzunehmen.

