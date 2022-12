Auto kollidiert mit geparkten Pkw am Straßenrand: Fahrer wird verletzt

Nach einem Unfall in der Dorfstraße in Hittistetten muss ein Autofahrer vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 23.000 Euro.

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Hittistetten zugezogen. Mit seinem Wagen prallte er gegen ein Auto, das ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war.

Unfall in Hittistetten: An beiden Autos entstand Totalschaden

Gegen 13.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, fuhr der 81-Jährige mit seinem Pkw auf der Dorfstraße in Richtung Holzschwang. Das geparkte Auto stand auf Höhe der Hausnummer 41. Durch den Aufprall wurde der Mann leicht verletzt, der Rettungsdienst versorgte ihn anschließend vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich auf insgesamt etwa 23.000 Euro beläuft. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)