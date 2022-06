Nach Unfall in Illerrieden sucht die Polizei Zeugen

Die Polizei berichtet, wie es zu dem Unfall mit einem verletzten Radfahrer in Illerrieden gekommen ist und sucht Menschen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach einem Unfall in Illerrieden am Mittwoch sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen. Ein Radfahrer wurde verletzt, weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hatte. Laut Bericht fuhr ein 86-Jähriger um kurz nach 13 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Max-Eyth-Straße. Beim Abbiegen nach rechts in die Vöhringer Straße stieß er mit einem von rechts kommenden 43-Jährigen Radler zusammen.

Dieser fiel auf die Motorhaube des Autos und wurde anschließend auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt der Radler, der keinen Helm trug, leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Mitsubishi auf etwa 2000 Euro. Ein Abschleppdienst lud das Fahrzeug auf. Zeuginnen oder Zeugen können sich unter Telefon 07392/9630-320 bei der Polizei melden. (AZ)

