13-Jährige schlägt 14-Jährige in Mädchentoilette, Mitschülerin filmt

Eine Schülerin zeichnet einen Vorfall in Illertissen auf und leitet das Video weiter. Eine 13-Jährige verbreitet es anschließend über soziale Medien.

Die Illertisser Polizei hat nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Schülerinnen Ermittlungen aufgenommen. Ausgangspunkt war ein Vorfall in einer Schultoilette. Dem Polizeibericht zufolge zogen sich am Mittwoch zwei Schülerinnen, 13 und 14 Jahre alt, in die Mädchentoilette zurück. Dort schlug die 13-Jährige ihrer Mitschülerin ins Gesicht. Eine weitere Schülerin filmte diese Handlung und schickte das gefertigte Video an die Täterin. Die 13-Jährige verbreitete den Clip über soziale Medien.

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen des Verdachts der Körperverletzung

Auch die Polizei Illertissen wurde auf das Video aufmerksam. Umgehend, so teilt die Polizei weiter mit, habe sie eine erziehungsberechtigte Person der 13-Jährigen kontaktiert. Nun ermitteln die Beamtinnen und Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung und eines Verstoßes nach dem Kunsturheberrechtsgesetz sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. (AZ)