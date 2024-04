20-Jähriger bietet gefälschte Produkte in Illertissen zum Verkauf an

Ein Mann bot in Illertissen falsche Bluetooth-Kopfhörer und Smartwatches zum Verkauf an. Als Originale hätten die Plagiate einen Wert von etwa 22.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist am Montag gegen 12.50 Uhr darüber informiert worden, dass ein Mann in der Illertisser Innenstadt gefälschte Produkte verkaufen würde. Wie die Polizei mitteilt, machte eine Streife den 20-jährigen Verkäufer relativ schnell ausfindig. Dieser hatte eine Tragetasche dabei, in der sich originalverpackte Kopfhörer und Armbanduhren eines Markenherstellers befanden. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben schnell fest, dass es sich um keine Originalware, sondern um Plagiate handelte. Diese bot der Mann jedoch als Originalprodukte zu einem deutlich günstigeren Preis an.

Plagiate des Manns hätten als Originale Wert von etwa 22.000 Euro

In seinem Auto hatte der Mann weitere originalverpackte Plagiate, insgesamt stellten die Beamten 37 Bluetooth-Kopfhörer und 16 Smartwatches sicher. Hätte es sich um Originalprodukte gehandelt, wäre der aktuelle Warenwert bei etwa 22.000 Euro gelegen. Die Beamten leiteten Ermittlungen gegen den Mann wegen eines Verstoßes nach dem Markengesetz sowie wegen Betrugsverdachts ein. Sollten Personen am Montag in gutgläubiger Absicht besagte Produkte von dem 20-Jährigen gekauft haben, bittet die Polizeiinspektion Illertissen diese sich unter der Telefonnummer 07303 9651-0 zu melden. (AZ)