55-Jährige legt in Apotheke falschen Impfausweis vor

Die Frau wollte sich in Illertissen ein digitales Zertifikat ausstellen lassen. Doch einer Mitarbeiterin fielen Ungereimtheiten auf.

In einer Apotheke in Illertissen hat eine Frau einen gefälschten Impfausweis vorgelegt. Nach Angaben der Polizei erschien die 55-Jährige am Mittwochnachmittag in der Apotheke im Stadtgebiet und legte den Impfausweis vor. Die Frau wollte so an ein gültiges Impfzertifikat gelangen. Der Mitarbeiterin in der Apotheke fielen allerdings diverse Unregelmäßigkeiten in dem Impfpass auf und sie verständigte die Polizei. Die Überprüfung des Dokuments durch die Beamten bestätigte den Verdacht: Das Dokument war gefälscht. Gegen die 55-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie hatte sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, so die Polizei. Der gefälschte Impfausweis wurde eingezogen. (AZ)