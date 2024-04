72-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Illertissen

Ein Senior ist mit dem Fahrrad gestürzt. Der Mann wurde dabei verletzt.

Ein 72-jähriger Radfahrer ist gegen 16.10 Uhr auf der Hauptstraße in Illertissen in östliche Richtung gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte er vor einer Ampel anhalten. Beim Bremsvorgang verlor er das Gleichgewicht und stürzte dann ohne Fremdbeteiligung zu Boden. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht. An seinem Fahrrad entstand kein Sachschaden. (AZ)