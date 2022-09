Auto durchbricht Bahnschranke in Illertissen: 7000 Euro Schaden

Ein Autofahrer missachtet an einem Bahnübergang in Illertissen die rote Ampel und überquert die Gleise. Dann senkt sich vor ihm allerdings die Schranke.

Angesichts der sich senkenden Schranke hat ein Autofahrer am frühen Donnerstagabend an einem Bahnübergang in Illertissen Vollgas gegeben, um vom Gleisbereich wegzukommen. Dabei richtete er allerdings hohen Sachschaden an.

Dem Polizeibericht zufolge missachtete der 34-Jährige gegen 17.30 Uhr in der Dietenheimer Straße das Rotlicht am Bahnübergang. In dem Augenblick, als sich der Autofahrer im Gleisbereich befand, senkte sich die Bahnschranke vor ihm. Da sich auch die Schranke hinter ihm gesenkt hatte, beschloss er, mit Vollgas nach vorne durch die geschlossene Schranke zu fahren. Der Autofahrer blieb bei dieser Aktion unverletzt. Eine konkrete Gefährdung des Bahnverkehrs war nicht gegeben. Dennoch hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Der Illertisser Polizeichef appelliert dazu, das Rotlicht an Bahnübergängen ernst zu nehmen

Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Personen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. Wie der Illertisser Polizeichef Franz Mayr auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, gehe es nun darum zu klären, ob sich die Situation so zugetragen hat, wie der Autofahrer es gegenüber der Polizei geschildert hat.

Ein rotes Blinklicht oder eine rote Ampel an einem Bahnübergang sollte Mayr zufolge grundsätzlich immer beachtet werden und zur Folge haben, dass Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer tatsächlich anhalten. Denn anders als bei einer Straßenkreuzung könne man den Gleisbereich nicht mehr so einfach verlassen, wenn die Schranken unten sind. "Da steht dann ein gefährlicher Eingriff in den Schienen- und Bahnverkehr im Raum", sagt der Leiter der Polizeiinspektion. Dahin gehend werde nun auch gegen den 34-Jährigen ermittelt. (AZ, jsn)