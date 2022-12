Auto in Illertissen angefahren: 2500 Euro Schaden

Eine unbekannte Person touchiert auf einem Supermarkt-Parkplatz in Illertissen mit ihrem Fahrzeug ein anderes Auto. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen ist ein Auto beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr.

Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug den grauen Fiat 500 im Heckbereich und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)