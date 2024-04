Illertissen

14:52 Uhr

Auto in Illertissen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat auf einem Parkplatz in Illertissen einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an einem Auto verursacht und ist danach geflüchtet.

Eine böse Überraschung hat eine Autofahrerin am Samstag, 30. März, in Illertissen erlebt. In der Zeit von 10.30 bis 10.45 Uhr hatte die 71-Jährige nach Polizeiangaben ihren Wagen auf dem Parkplatz einer Gärtnerei an der Apothekerstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, fand sie einen Schaden hinten links am Kotflügel. Dieser beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

