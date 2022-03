Bei Diebstahl in Illertissen ertappt: Mann schubst Zeugin weg

Ein Mann steckt in einer Tankstelle in Illertissen eine Flasche ein und versucht zu flüchten. Eine Frau bemerkt das. Das gefällt dem Täter gar nicht.

Die Illertisser Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines versuchten Diebstahls in einer Tankstelle in Illertissen. Am Freitagabend betraten drei junge Männer gegen 22 Uhr die Aral-Tankstelle an der Ulmer Straße. Während zwei ihren Einkauf zahlten, steckte der Dritte eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk ein und versuchte, die Tankstelle zu verlassen. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, bemerkte eine Frau den Diebstahl. Nachdem der junge Mann angesprochen wurde, schubste er die Zeugin weg. Danach gab er die Beute heraus und flüchtete unerkannt.

Die Polizei Illertissen veröffentlicht eine Beschreibung des Täters

Der Tatverdächtige ist laut Polizei 20 bis 30 Jahre alt und hat ein ungepflegtes Äußeres. Ihm fehlt ein Schneidezahn. Unbeteiligte Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)