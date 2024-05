Illertissen-Betlinshausen

vor 32 Min.

Ständchen und Glückwünsche aus vielen Ländern für Josef Kränzle

Plus Zum 80. Geburtstag von Josef Kränzle und dem 50-jährigen Bestehen seiner Firma reißt die Gratulantenschar kaum ab. Vereine bringen sich mit Kreativität ein.

Von Wilhelm Schmid

Bischof Ulrich von Augsburg hat dank des „Friedens von Tussa“, der auf dem von Josef Kränzle gestifteten Brunnen verewigt ist, einen besonderen Draht nach Illertissen. Der Heilige hatte wohl einen Tipp an Petrus gegeben, sodass sich am Samstag strahlend weiß-blauer Himmel über Betlinshausen wölbte, so wie es sich für einen Träger des Bayerischen Verdienstordens gehört. Ehrenbürger Josef Kränzle feierte nicht nur seinen 80. Geburtstag, sondern auch das 50-jährige Bestehen seiner Weltfirma und dazu hätten sich die Besucherscharen wohl die sprichwörtliche Klinke in die Hand gegeben, wenn es vor dem Garten am „Bergblick“ eine solche gegeben hätte.

Den ganzen Tag riss der Strom der Gratulanten nicht ab. Familienangehörige und Personen aus dem privaten Freundeskreis waren natürlich da, aber auch aus Geschäftswelt und Kommunalpolitik sah man zahlreiche Prominenz. Und die vom Jubilar stets großzügig geförderten Vereine waren geradezu reihenweise vertreten: Sämtliche Musikkapellen der Stadt Illertissen sowie Feuerwehren und nicht zuletzt der Fußballverein waren gekommen, um ihrem Ehrenmitglied, Ehrenvorsitzenden und Mäzen Glückwünsche in Form von Blumen, Kuchen und natürlich auch einer exquisiten Auswahl an schwungvollen Märschen und Polkas blühende, schmackhafte und klingende Grüße zu überbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen