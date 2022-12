Illertissen

vor 17 Min.

Darum ist Kleidung aus zweiter Hand so groß in Mode

Sie lieben Kleidung aus zweiter Hand - aus mehreren Gründen. Mutter Zita und Tochter Dorina Kovacs in ihrem Second Hand-Kleiderladen in Illertissen.

Plus Auf dem Kinderkleidermarkt in Illerberg oder im Second-Hand-Laden in Illertissen: Gebrauchte Kleidung findet immer mehr Abnehmer.

Gebrauchte Kleidung kaufen: Der Trend geht stetig nach oben. Was zieht immer mehr Menschen in Secondhand-Märkte oder -Läden? Und woher kommt eigentlich deren Ware? Einblicke und Antworten gewährten zwei Ortsbesuche – beim Kinderkleidermarkt in Illerberg und im neuen Illertisser Secondhand-Laden von Zita Kovacs.

