Das erste Kneipen-Quiz in Illertissen steht vor der Tür

Am Freitag findet im Café am Markt der erste Illertisser Quizabend statt.

Plus Die erste Auflage des Rätselabends im Café am Markt ist schon ausgebucht, doch ein Folgetermin steht bereits fest. Das ist die Entstehungsgeschichte.

Von Sebastian Mayr

Wer mitraten will und sich bisher nicht angemeldet hat, braucht Geduld. Denn das erste Illertisser Kneipen-Quiz ist bereits ausgebucht. Wobei: Kneipen-Quiz stimmt nicht ganz. Moderator Wolfgang Tengler stellt seine Fragen im Café am Markt. Am Freitag, 12. April, geht es los. Wirt Ioannis Kopanos hat Mitinitiatorin Susanne Kränzle-Riedl bereits verraten, dass es angesichts der Anmeldezahlen kuschelig wird. Über den ersten Rate-Abend in der Stadt und seine Entstehungsgeschichte.

Wolfgang Tengler war Leiter des Caritas-Centrums in Illertissen und er ist Mitglied des Deutschen Quiz-Vereins. Am Freitagabend wird er als Moderator und Quizmaster Fragen stellen, die sich um verschiedene Wissensgebiete drehen. "Man lernt nie aus", begründet Susanne Kränzle-Riedl. Die Unternehmerin und dritte Bürgermeisterin und Tengler hatten schon länger den Wunsch und die Idee, einen Quiz-Abend in der Stadt zu etablieren. Als das Café am Markt von Ioannis Kopanos vor einem knappen Jahr zu neuem Leben erweckt wurde, sprachen die beiden den Wirt an. "Er ist offen für Neues", erzählt Kränzle-Riedl, die gemeinsam mit Tengler unter anderem das Pubquiz im Ulmer Irish Pub Kelly's am Lautenberg ausprobiert hat. Nicht nur dort ist der Quizabend beliebt, auch das Fiddler's Green in Pfaffenhofen ist an den Rätselabenden regelmäßig gesteckt voll.

