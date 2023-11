Illertissen

vor 17 Min.

Das Rösternest liegt jetzt in Illertissen

Plus Vor zwei Jahren haben sich Steffi und Achim Nestle den Traum von der Kaffeerösterei in Balzheim verwirklicht. Nun ist das Unternehmen nach Illertissen umgezogen.

Von Rebekka Jakob

In Illertissen wird ab sofort Kaffee produziert: Steffi und Achim Nestle sind mit ihrem "Rösternest" aus Balzheim auf die bayerische Seite der Iller umgezogen. In der "Neuen Heimat" haben die beiden nun nicht nur einen neuen Firmenstandort gefunden - sie starten auch mit einem Zusatzprojekt, dass sie sich eigentlich erst für die kommenden Jahre vorgenommen hatten.

"Neue Heimat" - unter diesem Titel hatte sich das ehemalige Tricosal-Firmengelände in Illertissen in den vergangenen Jahren zu einem Projekt mit verschiedenen Firmen und Praxen entwickelt, bei dem neben Büroräumen auch Lagerflächen gemeinschaftlich genutzt werden. Das Restaurant Harry K. im Erdgeschoss des früheren Verwaltungsgebäudes kam im vergangenen Jahr dazu. Das Rösternest nutzt nun nicht nur die Lagerhalle für seine Kaffees, sondern übernimmt auch die Gastronomie. Ein solches Angebot war am alten Standort bisher nicht möglich gewesen.

