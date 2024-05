Diebstahl von Autoteilen in Illertissen

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl in Illertissen. Jemand hat sich auf einem Firmengelände an einem Audi zu schaffen gemacht.

Jemand hat Autoteile in Illertissen gestohlen. Ein Audi A5 stand zwischen Sonntag und Montag auf einem Firmengelände in der Von-Helmholtz-Straße. Laut Polizeibericht wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um anschließend das Fahrzeug und die Motorhaube zu öffnen. Danach wurden die Frontstoßstange, die Motorhaube und die beiden Scheinwerfer entfernt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)