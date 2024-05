Drei Fehlalarme in drei Tagen halten Feuerwehr auf Trab

Meldungen zu Rauch, einem Absturz und einem Brand lassen die Einsatzkräfte auslösen. Doch dreimal ist letztlich alles anders als gedacht.

An drei Tagen nacheinander musste die Feuerwehr Illertissen in dieser Woche ausrücken, ohne dass ein Einsatz notwendig wurde: Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr war "unklare Rauchentwicklung" nahe beim Carnac-Platz der Anlass dafür, dass sich ein kompletter Löschzug dorthin begab. Die inzwischen eingetroffene Polizei berichtete aber, dass nichts festzustellen war, sodass der Einsatz nach weiterer Überprüfung abgebrochen wurde.

Am Mittwochmittag war der angebliche Absturz eines Fallschirmspringers über der A7 gemeldet worden, wo sich glücklicherweise herausstellte, dass alles glimpflich verlaufen war. Und am frühen Donnerstagmorgen um 03.45 Uhr wurde durch die Brandmeldeanlage im Vöhlinschloss Alarm gegeben. Wie bei Ankunft der Einsatzkräfte festgestellt wurde, hatte ein Rauchmelder im Bienenmuseum durch technischen Defekt ausgelöst, sodass auch hier der Einsatz abgebrochen werden konnte.