Einbrecher steigen in zwei Firmengebäude ein

Beamte der Illertisser Polizei werten Spuren von zwei Einbrüchen in Illertissen aus. Gestohlen wurde offenbar nichts. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zwei Einbrüche in Firmen sind der Polizei Illertissen am Mittwochmorgen gemeldet worden. Ermittler haben Spuren an den Tatorten gesichert und werten diese nun aus. Betroffen sind nach Angaben der Polizei zwei Firmen an der Josef-Henle-Straße und der Von-Helmholz-Straße.

In der Nacht auf Mittwoch drangen demnach ein oder mehrere Täter im ersten Fall durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters sowie im zweiten Fall durch Einschlagen einer Scheibe in das jeweilige Gebäudeinnere ein. Dort wurden die Räumlichkeiten offenbar nach Wertsachen durchsucht. Im ersten Fall wurde die Täterschaft nicht fündig, ein Entwendungsschaden gibt es deshalb nicht zu beklagen ist. Auch das dort aufgehebelte Fenster erlitt keinen nennenswerten Schaden. In der anderen Firma wurde ebenfalls nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. (AZ)