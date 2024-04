Illertissen

vor 36 Min.

Einbrecher versucht, Tür von Wohnhaus aufzuhebeln

Ein Einbrecher oder eine Einbrecherin wollte in ein Wohnhaus in Illertissen gelangen, scheiterte aber.

Die Polizei berichtet von einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Illertissen. Der entstandene Sachschaden geht in den vierstelligen Eurobereich.

Jemand hat in Illertissen versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag und Dienstag. Der Täter oder die Täterin nutzte ein Hebelwerkzeug, um die Eingangstür zu dem Gebäude im Finkenweg aufzustemmen. Das Vorhaben scheiterte aber offenbar an der massiven Bauart der Tür, sodass der Einbrecher nach ein Dutzend Hebelversuchen aufgab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

Themen folgen