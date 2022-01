Illertissen

vor 31 Min.

Einbruch in Illertissen: Unbekannter stiehlt mehrere Smartphones

In ein Geschäft in der Illertisser Hauptstraße wurde eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Person ist in ein Geschäft in der Hauptstraße in Illertissen eingebrochen. Die Täterin oder der Täter stehlen mehrere Smartphones.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in ein Geschäft in der Illertisser Hauptstraße eingebrochen ist. Laut Polizeiangaben entwendete die Täterin oder der Täter mehrere Smartphones. Der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Verursacherin oder der Verursacher knackte das Schloss einer Zugangstüre und brach auch im Innenbereich des Ladens eine Türe auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen sucht nach Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Illertissen Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Illertissen

Illertissen Einbrecher steigen in Wohnhaus in Illertissen ein

Themen folgen