Einbruch in Illertisser Firma: Polizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere Personen haben sich Zugang zu einem Firmengelände in Illertissen verschafft. Die Polizei geht davon aus, dass sie bei der Tat gestört wurden.

In der Nacht auf Mittwoch sind ein oder mehrere unbekannte Personen in eine Firma an der Josef-Henle-Straße in Illertissen eingedrungen. Zuvor war nach Polizeiangaben eine Zugangstüre zur Werkstatt manipuliert worden, sodass diese nicht mehr schloss. Auf dem Firmengelände wurde ein Kleintransporter widerrechtlich bewegt. Zudem waren die Getränkekasse sowie diverse Werkzeuge zum Abtransport bereitgelegt worden. Entwendet wurden lediglich ein Brecheisen sowie ein Fahrzeugschlüssel.

Bei dem Einbruch in Illertissen entstand geringfügiger Sachschaden

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass der oder die Täter gestört wurden. Der Beuteschaden wird laut Polizeibericht auf etwa 100 Euro geschätzt. Zudem entstand geringfügiger Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)