Frau verursacht mehrere Polizeieinsätze in Illertissen

Eine 28-Jährige prügelt sich in Illertissen mit einem Mann, später liegt sie hilflos auf dem Bahnhofsgelände. Polizisten nehmen die Frau in Gewahrsam.

Gleich mehrere Male beschäftigte eine 28 Jahre alte Frau am Dienstag die Polizei in Illertissen. Gegen 11 Uhr, so teilt die Polizei mit, geriet sie mit einem Mann in einen Streit, beide Beteiligten schlugen sich im Zuge dessen gegenseitig und verletzten sich leicht. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife waren die Frau und der Mann unkooperativ, jedoch konnten die Gemüter beruhigt werden: Die Frau verließ auf eigenen Wunsch die Wohnung. Gegen beide Personen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nur eine Stunde nach ihrer Entlassung lag die Frau erneut auf dem Boden

Gegen 12.40 Uhr lieferte die 28-Jährige nach Angaben der Polizei erneut einen Anlass für einen Einsatz. Sie hatte demnach zwischenzeitlich mehrere kleinere Spirituosenflaschen geleert und lag nun hilflos auf dem Boden des Bahnhofsgeländes. Rettungssanitäter kümmerten sich zunächst um die Frau, die anschließend von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Arzt begutachtete die Frau. Ein Richter bestätigte den Gewahrsam, sodass die 28-Jährige erst am Abend wieder entlassen wurde. Anschließend begab sich die 28-Jährige jedoch umgehend in eine Tankstelle und kaufte dort mehrere Spirituosenflaschen, einige davon trank sie vor Ort.

Laut Polizeibericht war die Folge, dass die Frau nur eine Stunde nach ihrer Entlassung aus dem Polizeigewahrsam kaum ansprechbar direkt vor der Tankstelle auf dem Boden liegen blieb. Erneut setzte jemand einen Notruf ab, ein weiteres Mal rückten Rettungskräfte und die Polizei an. Die Frau wurde medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gefahren. (AZ)