Illertissen

12:30 Uhr

Freie Wähler wollen Anreize für PV-Anlagen in Illertissen schaffen

Dachflächen von Gewerbebetrieben in Illertissen könnten häufiger für PV-Anlagen genutzt werden. Die Freien Wähler fordern dazu ein städtisches Konzept.

Plus Auch bei der Straßenbeleuchtung in der Stadt wollen die Freien Wähler Veränderungen und hat sich deshalb an den Bürgermeister gewandt.

Von Rebekka Jakob

Die Energieversorgung der Zukunft beschäftigt die Mitglieder des Illertisser Stadtrats bereits eine ganze Weile. Mit zwei Anträgen möchte die Fraktion der Freien Wähler die Bemühungen der Stadt noch weiter ausbauen.

