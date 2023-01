Freundschaft mit Frankreich: Aufnahmen aus Illertissen in Arte-Dokumentation

Eine TV-Sendung geht der Frage nach, wie sich Deutschland und Frankreich annäherten. Dabei wird auch Archivmaterial aus Illertissen zu sehen sein.

"Wie die Deutschen Frankreich lieben lernten" – unter diesem Titel zeigt der deutsch-französische Fernsehsender Arte demnächst eine Dokumentation. Die Macher blicken dabei auch zurück auf die Anfänge von Städtepartnerschaften. Aus Illertissen gab es dafür interessantes historisches Material von den Anfängen der Freundschaft mit Carnac in der Bretagne.

Bei Stephanie Pfaff, der Vorsitzenden des Illertisser Partnerschaftskomitees, hatte sich im Februar 2022 ein Redakteur des Senders gemeldet, der an der Dokumentation (Regie: Jutta Pinzler, Katja Heinrichs) arbeitete. Sie konnte ihn an den früheren Vorsitzenden Dieter Kögel verweisen. "Es stellte sich heraus, dass dieser in Zusammenarbeit mit Reinhold Scherer vor fast 20 Jahren die alten Super-8-Filme von Altbürgermeister Kolb digitalisiert hatte", so Pfaff. "Ein großer Glücksfall, denn diese wären wahrscheinlich für immer verloren." Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Illertissen in der Dokumentation "Wie die Deutschen Frankreich lieben lernten", zu sehen am Samstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr auf Arte, eine Rolle spielen wird.

Arte-Dokumentation zeigt auch Aufnahmen aus Illertissen

Daneben werden nach Angaben des Senders ehemalige Austauschschüler Aufnahmen ihrer ersten Reisen nach Frankreich aus den 1950er-Jahren bis in die 1990er-Jahre zeigen, Stadtarchivare stellen einzigartige Filme zur Verfügung. Was mögen die Deutschen an den Franzosen? Was mögen sie nicht? Und wie haben sich die ehemaligen Erbfeinde überhaupt versöhnt? Diesen Fragen spürt die Dokumentation nach. "Wie die Deutschen Frankreich lieben lernten" beleuchtet die langsame Annäherung der beiden Länder – aus deutscher Sicht. (rjk)

