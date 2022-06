Geparktes Auto in Illertissen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein schwarzes Auto wird in der Tiefgarage eines Supermarkts in Illertissen angefahren. Die Polizei hat eine Vermutung, wie der Unfall abgelaufen sein könnte.

Auf 2000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person an einem geparkten Auto in Illertissen angerichtet hat. Nach Angaben der Polizei Illertissen wurde der schwarze Peugeot am Samstag im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 14.10 Uhr in der Tiefgarage eines Supermarktes am Saumweg angefahren. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass eine überstehende Ladung des rangierenden Unfallverursachers für den Schaden am Heck des Autos verantwortlich gewesen sein könnte. Die Dienststelle bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)