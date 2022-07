Glasfaserausbau: Auch die Telekom macht Illertissen ein Angebot

Lokal Nach der Deutschen Glasfaser hat nun auch der Telekommunikations-Riese seine Pläne vorgestellt. Die Unterschiede sind deutlich.

Spätestens in zwei Jahren soll das Illertisser Glasfasernetz ausgebaut werden. Allerdings ist noch unklar, von wem. Die Deutsche Glasfaser hatte der Stadt bereits im Juni ein Angebot gemacht. Jetzt hat die Deutsche Telekom nachgezogen. Die Herangehensweisen der beiden Anbieter unterscheiden sich deutlich.