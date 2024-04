Große Fichte wird in Illertissen aus Sicherheitsgründen gefällt

Wegen Sturmwarnungen ist eine etwa 18 Meter hohe Fichte an einer zentralen Straße in Illertissen gefällt worden. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Seit mehreren Tagen schon hatte sich eine etwa 18 Meter hohe Fichte aus dem Garten der Vogtmühle an der Memminger Straße in Illertissen immer mehr über den Gehweg und eine Hälfte der Staatsstraße hinaus geneigt. Für Mittwoch dieser Woche war vorgesehen, den Baum zu fällen. Aber nachdem am Dienstag bereits Sturmwarnungen eingingen, beschloss Firmeninhaber Albert Vogt am Dienstagmittag, die Feuerwehr sofort zu verständigen, um die Gefahr zu bannen.

So wurde der Baum am Dienstag mit einem Stahlseil vom Garten her gesichert. Dann kamen Fachleute von einem Maschinenring, die von ihrer Teleskop-Arbeitsbühne aus zunächst eine Reihe von Ästen abtrennten und anschließend den Stamm stückweise von oben her einkürzten. Gegen 16 Uhr war der Baum schließlich komplett gefällt.

Die Feuerwehr Illertissen hatte dazu die Memminger Straße halbseitig gesperrt und den Verkehr wechselweise einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet, sodass der Verkehr nahezu ungehindert weiterlaufen konnte.