Hunderte Kilo schweres Kabel gestohlen

Jemand hat schwere Beute in Illertissen gemacht: Ein mehrere Hundert Kilogramm schweres Kabel ist verschwunden.

In Illertissen ist ein mehrere Hundert Kilogramm schweres und 100 Meter langes Kabel verschwunden. Wie die Polizei berichtet, hat es jemand in den Osterferien von einer Baustelle in der Obenhausener Straße entwendet. Für das Durchtrennen des etwa drei Zentimeter dicken Kabels und den Abtransport dürfte schweres Gerät erforderlich gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Metalldiebstahls. (AZ)