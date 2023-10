Illertissen

06:15 Uhr

Illertisser entdeckt Original-Prozessakten aus der frühen Vöhlinzeit

Plus Werner Ziesel nennt am Freitag, 20. Oktober, im Barocksaal spannende Details darüber, wie im 16. Jahrhundert gestritten wurde. Wie er an die Unterlagen kam.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Auf das Heftigste gestritten wurde auch schon im 16. Jahrhundert. Sogar der zunächst unadelige Untertan Erhard II. Vöhlin (1487 bis 1557) und sein König Ferdinand I., der später Kaiser wurde und als solcher die Dienste der Vöhlin gerne in Anspruch nahm. Mit den von Werner Ziesel entdeckten Original-Prozessakten öffnet sich ein weiteres Zeitfenster zur Herrschaftsgeschichte der Patrizierfamilie und späteren Freiherren von Vöhlin. Der an alten Schriften interessierte Illertisser, Mitglied des Heimatpflegevereins, hat die Schätze in einem Berliner Antiquariat entdeckt und erworben. Sie geben Einblicke in Jagd, Grenzen, Zoll, Steuern sowie Rechtsprechung und betreffen Neuburg an der Kammel, Burgau und das Kloster Ursberg sowie als Schlichter das Stift Kempten. Ziesel wird am Freitag, 20. Oktober, ab 19 Uhr im Barocksaal Interessantes und Amüsantes aus den transkribierten Originalen vortragen.

Ziesel geht seiner Leidenschaft, in Antiquariaten zu stöbern, sachlich und in unspektakulärer Weise nach, bis er seine Schätze fix und fertig aufbereitet präsentieren kann. "Wenn mich etwas interessiert, kann ich mich richtig hineinsteigern", sagt er nur. Er verrät, dass er sich gerne im Internet beim Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB.com) umsieht, auch in Zusammenhang mit seiner Vorliebe für historische Kinder- und Jugendbücher.

