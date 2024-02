Kinder sollen Hauswände in Illertissen besprüht haben

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Illertissen. Die Übeltäter sollen noch Kinder sein.

Kinder sollen in Illertissen Hauswände beschmutzt haben. Nach derzeitigem Stand wurden zumindest zwei Fassaden und ein kleiner Straßenteil mit Sprühlack benetzt. Die Illertisser Polizei erfuhr nach eigenen Angaben am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr davon. Bis zum Eintreffen der Streife wenige Minuten später waren die Kinder nicht mehr vor Ort. Doch die Polizisten fanden die Namen zweier Beteiligter im Alter von elf und zwölf Jahren heraus. Zwar waren diese an den elterlichen Wohnungen nicht anzutreffen, jedoch hatten sie zwischenzeitlich eine Spraydose zu Hause abgestellt, die die Beamten sicherstellten. Die Eltern wurden informiert. Nun klärt die Polizei ab, ob weitere Kinder beteiligt waren. (AZ)