Lastwagenfahrer hält sich nicht an Lenk- und Ruhezeiten

Bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf einem Autobahnparkpatz bei Illertissen fallen Polizisten mehrere Verstöße auf, außerdem eine fremde Fahrerkarte.

Gravierende Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten haben Polizisten in der Nacht auf Freitag bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf einem Autobahnparkplatz bei Illertissen festgestellt. Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen schaute sich das ausländische Fahrzeug auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der A7 und die Dokumente des Fahrers genauer an. Der 53-Jährige hatte nach Polizeiangaben außerdem eine fremde Fahrerkarte eingelegt.

Der Fahrer und das Fuhrunternehmen mussten einen vierstelligen Betrag bezahlen

Wegen des Verdachts der Fälschung technischer Aufzeichnungen wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich einbehalten. Wegen der gravierenden Verstöße gegen die Sozialvorschriften muss auch das Fuhrunternehmen mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich rechnen. (AZ)