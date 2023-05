Illertissen/Loket

Partnerschaftsverein in Loket beerbt die Illertisser Freunde

Plus Überraschung geglückt: Josef Fackler überreicht für das Illertisser Komitee der tschechischen Vorsitzenden Jana Motlikova Guthaben des aufgelösten Freundeskreises.

Die tschechischen Freunde aus der Partnerstadt Loket/Elbogen waren wieder in Illertissen zu Gast: diesmal, um an der Sport- und Benefizveranstaltung Run Bike Rock teilzunehmen. Doch dann hatte das Wiedersehen plötzlich noch offiziellen Charakter. Josef Fackler, ehemaliger Vorsitzender des inzwischen aufgelösten Freundeskreises Illertissen – Elbogen, hat dem Partnerschaftsverein in Tschechien die auf der Bank schlummernden Rücklagen in Höhe von 2720 Euro vermacht.

Die Vorsitzende Jana Motlikova zeigte sich sehr überrascht, als aus dem abendlichen Freundetreffen plötzlich ein offizieller Termin im Rahmen der Stadt Illertissen wurde. Dabei machte es keinen großen Unterschied in der Gästeliste, der mit Zdenek Bednarz und Jürgen Eisen auch beide Bürgermeister angehörten. Dazu kamen Jana Motlikova als Stadträtin und langjährige Vermittlerin in der Städtepartnerschaft auf Elbogener Seite sowie Susanne Asam als aktuelle Vorsitzende des Komitees in Illertissen und Josef Fackler mit seinem Scheck. Die Delegation aus Elbogen war zu acht mit zwei Kindern im Feuerwehrbus angereist und etwa gleich viele Menschen aus Illertissen hatten sich zu der kleinen Feierstunde eingefunden.

