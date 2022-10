Mann stiehlt in Illertissen Parfüm im Wert von 1000 Euro

Gleich zwei Diebstähle ereigneten sich am Montagabend in Illertissen. Im einen Fall waren die Täter erst 13 Jahre alt, im anderen liegt der Beuteschaden bei rund 1000 Euro.

Noch ist unklar, wer der Mann ist, der in einem Illertisser Drogeriemarkt verschiedene Parfüms im Wert von 1000 Euro gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Ulmer Straße. Der Dieb nahm die Artikel aus dem Regal und begab sich ohne sie zu bezahlen zum Ausgang. Als beim Verlassen des Geschäfts die Diebstahlssicherung auslöste, rannte der unbekannte Mann los.

Die Angestellten konnten die Verfolgung nicht aufnehmen. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare, trägt einen Kinn- und Oberlippenbart und war mit einer weißen Daunenjacke, einer weißen Hose und einer dunklen Baseball-Mütze bekleidet. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden.

13-Jährige wollen E-Zigaretten in Illertissen stehlen

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Saumweg. Nach Polizeiangaben wurden zwei Jungen im Alter von 13 Jahren beobachtet, wie sie zwei E-Zigaretten aus einem Verkaufsregal holten. Die beiden 13-Jährigen nahmen die E-Zigaretten aus der Verpackung, warfen diese unter das Regal und versteckten das Diebesgut in ihren Hosen. Beim Verlassen des Geschäfts wurden die Jugendlichen angehalten. Nach anfänglichem Leugnen gaben sie den Diebstahl zu. Die Eltern durften ihre Söhne im Geschäft abholen. (AZ)

