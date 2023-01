Mann stiehlt Kinderkleidung und haut ab - doch die Polizei erwischt ihn

Die Polizei kann einen flüchtigen Mann festnehmen, der in einem Geschäft in Illertissen Kinderkleidung gestohlen hat.

Ein zunächst unbekannter Mann hat nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag Kinderkleidung in einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen gestohlen. Daraufhin fahndeten Beamtinnen und Beamte der Polizei nach dem Mann - und trafen in der Nähe des Geschäfts auf eine Person, zu der die Personenbeschreibung gut passt.

Dieser Mann flüchtete beim Erblicken der Streife, konnte jedoch kurz danach festgenommen werden. Die Tatbeute versteckte er laut Polizei zuvor in einem Gebüsch, was durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet wurde. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)