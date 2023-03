Nach drei Jahren: Illertissen hat wieder einen Osterbrunnen

Seit 25 Jahren wird der Martinsbrunnen am Marktplatz von Ehrenamtlichen geschmückt.

Die Farben der Vöhlin leuchten wieder am Marktplatz in Illertissen: Rote und gelbe Eier schmücken den Martinsbrunnen, der sich jetzt wieder als Osterbrunnen präsentiert. Seit 25 Jahren ist es Tradition, dass der Brunnen, dank Helferinnen und Helfern der Rehasportgruppen des TSV Illertissen und der Awo, für Ostern herausgeputzt wird.

"Die Idee dazu hatte 1997 die damalige Seniorenbetreuerin der Awo, Hildegard Ravens", sagt Manfred Nießner, der die Abteilung Rehasport leitet. Der damalige Bauhofchef Johann Biber kümmerte sich um eine Unterkonstruktion in der Form einer Krone, fleißige Helferinnen und Helfer flochten aus immergrünen Zweigen die Girlanden und brachten die bunten Kunststoff-Eier an.

Zum 23. Mal ist der Osterbrunnen in Illertissen geschmückt worden

Seit 2019 helfen die Rehasportler der Awo beim Binden der Girlanden und dem Aufbau des Schmucks. So funktioniert das bis heute - allerdings in den vergangenen Jahren unterbrochen durch die Corona-Pandemie. "Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt können sich deshalb heuer erst zum 23. Mal am geschmückten Brunnen erfreuen", erklärte Nießner.

Am Freitag übergaben die Helferinnen und Helfer den geschmückten Brunnen an Bürgermeister Jürgen Eisen - im Austausch gab es dafür einen österlichen Schokoladengruß. Sie alle hatten sich ein großes Dankeschön verdient. "Unser Bauhof könnte das alleine nicht schaffen", lobte der Bürgermeister das ehrenamtliche Engagement.