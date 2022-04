Illertissen

13:19 Uhr

Nach Sturm: Juristen müssen sich mit dem Loch in der Vöhlinhalle befassen

Der Sturm hat ein Loch von 70 Quadratmetern Größe in die Fassade der Illertisser Vöhlinhalle gerissen.

Plus Der Sturm hat ein großes Stück aus der Fassade der Halle in Illertissen gerissen. Die Reparatur wird schwierig - denn um die Halle gibt es einen Rechtsstreit.

Von Wilhelm Schmid

Schaden in noch nicht abschätzbarer Höhe hat der Sturm am Donnerstagabend an der Vöhlinhalle im Illertisser Sportzentrum angerichtet. Die Feuerwehr und der Städtische Bauhof konnten das Gebäude notdürftig abdichten. Doch eine tatsächliche Reparatur bringt große Schwierigkeiten mit sich.

