Illertissen/Neu-Ulm

vor 40 Min.

Illertisser Seniorinnen stricken Mützen für Neugeborene in der Donauklinik

Plus Babys, die in Neu-Ulm geboren werden, bekommen kleine Mützchen geschenkt. Die sind alle handgefertigt von Frauen aus der Illersenio-Wohnanlage in Illertissen.

Von Ursula Katharina Balken

Leise Musik, das Klicken von Stricknadeln, eine Runde von Frauen, Gespräche – es herrscht eine wohltuende Atmosphäre der Ruhe. Im gemütlichen Gemeinschaftsraum der Illersenio-Wohnanlage Rosengarten in Illertissen wird gemeinsam die Handarbeit gepflegt. Aber es strickt oder häkelt nicht jede der Frauen so vor sich hin, bestrickt an diesem Tag nicht Kinder und Enkel. Die Runde hat sich einer Sache gewidmet, die man außergewöhnlich nennen darf. Die Seniorinnen fertigen kleine Mützchen für Babys, die die jungen Mütter in der Station Geburtshilfe in der Donauklinik in Neu-Ulm erhalten. "Wenn man so will, ist das eine generationsübergreifende Tätigkeit. Ältere Frauen engagieren sich für Babys", sagt die Leiterin des Betreuungsprogramms, Karin Gangl.

Anika Timm war eine Art Geburtshelferin für diese Aktion. Sie arbeitet in der Geburtshilfe in der Donauklinik. Man müsste den jungen Müttern ein Geschenk machen, wie wäre es mit kleinen Erstlingsmützen? Dieser Gedanke landete in der Illertisser Wohnanlage. "Das war eine Idee, die gerne aufgenommen wurde", erinnert sich Gangl. Wenn dann noch die Eltern ein Foto vom kleinen Sprössling an die Strickgruppe schicken könnte – per Handy und Internet ist das ja kein Problem – würden sich die fleißigen Frauen freuen. "Natürlich halten wir uns an die Richtlinien des Datenschutzes", betont Gangl.

