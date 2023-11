Machen Sie mit! Wer hat die schönste Laterne zu St. Martin gebastelt?

Mit Laternen erinnern Kinder am 11. November an den Heiligen St. Martin. Wir suchen die schönsten Exemplare aus dem Kreis Neu-Ulm und dem Raum Babenhausen.

Um den Heiligen Martin von Tours ranken sich viele Geschichten. Die Bekannteste ist aber diejenige, an die am 11. November erinnert wird: St. Martin teilt seinen Mantel mit einem Bettler. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es den Brauch, dass Kinder an diesem Tag mit leuchtenden Laternen durch die Straßen und Gassen ziehen und Licht und Hoffnung in die trüben Herbsttage bringen.

In Kindergärten, aber auch bei Familien daheim werden dafür bereits eifrig bunte und fantasievolle Exemplare gebastelt - und wir sind sehr gespannt darauf, wie die Martinslaternen unserer Leserinnen und Leser dieses Jahr aussehen. In einer Bildergalerie wollen wir die schönsten Laternen im Gebiet von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung zeigen - und unsere Nutzerinnen und Nutzer können dann darüber abstimmen, welche Laterne die schönste ist.

Laternen-Wettbewerb zu St. Martin: So können Sie mitmachen

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Laterne samt Ihrem Namen und Adresse bis Mittwoch, 15. November, per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de und nehmen Sie so am Leser-Voting teil. Schreiben Sie gerne dazu, wieso sich die Trägerin oder der Träger für diese bestimmte Laterne entschieden hat und an welchem Sankt-Martins-Umzug sie getragen wird. (rjk)