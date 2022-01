Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer: Test zeigt 1,8 Promille an

Ein 59-Jähriger hat sich mit knapp 1,8 Promille ans Steuer eines Autos gesetzt. Das hat Konsequenzen.

Ein 59-jähriger Autofahrer ist mit knapp 1,8 Promille in Illertissen unterwegs gewesen. Zwei Polizisten stoppten den Opel am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Gannertshofener Straße. Im Gespräch schlug ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von knapp 1,8 Promille. Deshalb musste der 59-Jährige die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Der Führerschein des Opel-Fahrers und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. (AZ)