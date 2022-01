Illertissen

12:35 Uhr

Silvesterkonzert in Illertissen: Trompete und Orgel im Walzertakt

Michael Bischof (Trompete) und Andreas Weil (Orgel) haben auch 2021 das Silvesterkonzert in Illertissen bestritten, diesmal wohl die einzige öffentliche Veranstaltung in der Stadt.

Plus Michael Bischof und Andreas Weil führen zahlreiche Zuhörer in Illertissen mit ihrem Konzert ins neue Jahr. Freude und Optimismus kommen dabei zum Ausdruck.

Von Regina Langhans

Im Walzertakt, barock oder auch modern, haben der Trompeter Micheal Bischof und Andreas Weil an der Orgel für die zahlreichen Besucher der Pfarrkirche in Illertissen einen festlich-fröhlichen Übergang ins neue Jahr 2022 gestaltet. Das Silvesterkonzert der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin hat Tradition, wobei die Kirche ihrem Ruf als Corona konformer Konzertsaal in Illertissen ein weiteres Mal gerecht werden konnte. Der Vorsitzende Hans Scherrer sagte bei der Begrüßung, dass sie nach sorgfältigem Abwägen und dank Flexibilität der Künstler das spätabendliche Konzert unter Einhaltung der 2G-Plus-Regeln stattfinden lassen wollten.

