Streit an E-Ladesäule eskaliert: Frau schlägt Tür gegen anderes Auto

Zwei Frauen und der Fahrer eines E-Autos geraten in einer Tiefgarage in Illertissen aneinander. Schließlich beschädigen die beiden Frauen das Auto des Mannes.

Die Polizeiinspektion Illertissen hat nach einem Streit zwischen zwei Frauen und dem Fahrer eines E-Autos Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr in der Tiefgarage eines Supermarkts am Saumweg in Illertissen ereignet hat.

Die Polizei Illertissen bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden

Wie die Polizei mitteilt, eskalierte der Streit, was letztendlich dazu führte, dass an dem E-Auto ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Die beiden Frauen hatten ihr Auto mit Verbrennungsmotor widerrechtlich an einer Ladesäule für E-Fahrzeuge abgestellt. Der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen der Streitparteien war zudem wohl etwas beengt. Deshalb kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf beleidigte die jüngere der beiden Frauen den 29 Jahre Mann. Die ältere der beiden Frauen verursachte mit ihrer Handtasche zudem einen Lackschaden an dem E-Auto. Beim Einsteigen in ihren Wagen kündigte sie außerdem an, dass sie absichtlich ihre Türe gegen das Auto des Mannes schlagen werde, was sie dem Polizeibericht zufolge auch tat. Die beiden Frauen fuhren anschließend davon.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Illertisser Polizei zu melden. (AZ)