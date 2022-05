Südwestdeutsches Kammerorchester gastiert im Juni in Illertissen

Das Südwestdeutsche Kammerorchester tritt im Juni in Illertissen auf. Dabei ist auch Solo-Cellist Maximilian Hornung. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Der Illertisser Freundeskreis "Kultur im Schloss" beendet das erste Halbjahr seiner Konzertreihe mit einem musikalischen Schwergewicht: Am Samstag, 11. Juni, gastiert in der Festhalle des Kollegs das Südwestdeutsche Kammerorchester aus Pforzheim unter der Leitung von Timo Handschuh. Als Solist am Violoncello tritt Maximilian Hornung aus Augsburg auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Auf dem Programm stehen die beiden ersten Cello-Konzerte von Joseph Haydn. Weiter sind Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sowie aus dessen "Ein musikalischer Spaß" der vierte Satz, ein Presto.

Maximilian Hornung spielt mit dem Kammerorchester in Illertissen

Mit Timo Handschuh als ehemaligem Generalmusikdirektor des Ulmer Theaters und Maximilian Hornung, der schon öfters in Illertissen zu hören war, darf sich das Publikum auf Musikgenuss, geboten von vertrauten hochrangigen Künstlern, freuen. Hornung hat sich in den vergangenen Jahren als einer der führenden Cellisten seiner Generation etabliert. Als Solist konzertiert er mit allen renommierten Klangkörpern. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen etwa Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Lisa Batiashvili oder Jörg Widmann.

Das 1950 gegründete Kammerorchester Pforzheim fand rasch internationale Anerkennung. Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau, Yehudi Menuhin, Nigel Kennedy, Mischa Maisky oder Lars Vogt waren nur einige der musikalischen Größen, mit denen das "Südwestdeutsche" zusammenarbeitete. Etwa 300 Schallplatten und CDs hat das Orchester eingespielt, etliche wurden international ausgezeichnet. (lor)

Kartenvorverkauf: bei Fritz Unglert, Telefon 07303/7257 oder E-Mail fritz.unglert@gmx.de sowie bei "Buch & Musik" in Illertissen unter Telefon 07303/928464.