Radfahrerin wird von Pkw übersehen und verletzt sich leicht

Ein Autofahrer wollte zwischen Illertissen und Tiefenbach wenden. Beim Rechtsabbiegen übersah er eine Radfahrerin. Die Frau kam glimpflich davon - auch weil sie einen Helm trug.

Ein 48-jähriger Autofahrer hat auf der Straße Richtung Tiefenbach eine Radfahrerin übersehen, als er zum Wenden rechts abgebogen ist. Die 28-jährige Radfahrerin stürzte durch die Berührung mit dem Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. Laut Polizei hat der Fahrradhelm der Frau dazu beigetragen, dass sie nicht schwerer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. (AZ)