Treffpunkt Museum geht in Illertissen in die nächste Runde

Die neue Veranstaltungsreihe rund um Kunst, Kultur und Gaumenschmaus ist im Bienenmuseum Illertissen gestartet. So geht es jetzt damit weiter.

Wie sieht eigentlich eine Honigbiene aus? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Museum“ im Bayerischen Bienenmuseum in Illertissen. Alle haben die possierlichen Tierchen schon auf einer Blume sitzen sehen – aber wie viele Beine oder wie viele Flügel hat eine Honigbiene nun wirklich? Die Interessierten versuchten das Insekt so gut wie möglich zu Papier zu bringen. Anschließend löste Sabine Moser, Leiterin der Veranstaltungsreihe, die Fragen auf: Es sind sechs Beine und vier Flügel.

Nach diesem unterhaltsamen Einstieg entdeckten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen das Museum und übernahmen auch mal selbst die Rolle eines Museumsguides. Ein gemeinsamer Ausklang bei einem leckeren Gaumenschmaus rundete die Veranstaltung ab. Auch beim nächsten Termin am Freitag, 13. Oktober, steht die Honigbiene wieder im Mittelpunkt. Diesmal wird es um Wachs und antike Mythen gehen, die sich darum ranken. Es sind noch einige Plätze frei.

Drei Termine für ältere Menschen in und um Illertissen

An drei aufeinanderfolgenden Terminen sind ältere Menschen eingeladen, das Museum interaktiv zu entdecken und dabei Kontakte zu knüpfen. Bei den einzelnen 90-minütigen Veranstaltungen wird eine lockere Möglichkeit des Austausches und des Kulturgenusses geboten. Es werden bei jedem Museumsbesuch andere Ausstellungsinhalte vorgestellt. Objekte anzufassen ist ausdrücklich erwünscht. Und wer möchte, kann auch selbst kreativ werden. Bei Kaffee und einem Gaumenschmaus klingen die Termine aus.

Das Projekt wurde aufgrund des Jahresthemas „Licht an - Damit Einsamkeit nicht krank macht" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ins Leben gerufen. Initiatoren der Veranstaltungsreihe im Landkreis Neu-Ulm sind der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) sowie die Gesundheitsregionplus Landkreis Neu-Ulm mit den Museen des Landkreises.

Bei der dritten Veranstaltung geht es nach Roggenburg

Nach dem weiteren Termin im Bayerischen Bienenmuseum Illertissen steht als dritte Veranstaltung am Freitag, 20. Oktober, eine organisierte Exkursion an das Klostermuseum Roggenburg auf dem Programm. Abfahrt ist um 10 Uhr in Illertissen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Der „Treffpunkt Museum“ richtet sich an Erwachsene, Seniorinnen und Senioren. - alle sind herzlich willkommen! Sie können sich für die komplette Reihe anmelden oder auch nur für einen Termin. (AZ)

Kontakt: Sabine Moser und Franziska Honer vom Museumsteam nehmen Anmeldungen entgegen und stehen für Fragen unter 0731/ 7040-42014 oder kreismuseen@lra.neu-ulm.de zur Verfügung.