Umfrage in Illertissen: Haben Sie noch alte D-Mark zu Hause?

Plus Seit 20 Jahren bezahlen wir mit Euro. Passanten in der Illertisser Innenstadt haben wir gefragt, ob sie noch etwas von der alten Währung aufbewahrt haben.

Vor 20 Jahren hat Deutschland wie weitere Staaten Europas von der nationalen Währung auf den Euro als gemeinsames Zahlungsmittel umgestellt. Obwohl der Währungswechsel zwei Jahrzehnte zurückliegt, ist die D-Mark-Zeit vielen Deutschen immer noch gegenwärtig. Etliche Bürgerinnen und Bürger haben sich Erinnerungsstücke aus der alten Währung aufbewahrt, etwa eine D-Mark als Einkaufschip. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Haben Sie noch Schlafmünzen zu Hause?