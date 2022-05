Illertissen

vor 31 Min.

Unbekannte fahren zwei Autos an und flüchten

Zwei Unbekannte begingen in Illertissen Unfallflucht.

In Illertissen haben Unbekannte am Mittwoch zwei Autos angefahren. In beiden Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwei Autos sind in Illertissen von Unbekannten angefahren worden. Laut Polizeibericht geschah der erste Vorfall am Mittwochvormittag zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Hinterhofparkplatz eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin touchierte wohl beim Ein- oder Ausparken einen roten Madza. Der geparkte Wagen wurde dabei vorne rechts beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise zur Tat können bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 gemeldet werden. Nachmittags beobachtete ein Zeuge in der Thomas-Mann-Straße, wie ein 40-jähriger Lastwagenfahrer Waren abholte. Beim Wegfahren von der Laderampe streifte er ein geparktes Auto und fuhr unbeirrt weiter. Der Zeuge notierte das Kennzeichen des Unfallverursachers. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. (AZ)

