Unbekannte stehlen Rüttelplatte von einer Baustelle

Am Wochenende haben Diebe eine rund 200 Kilogramm schwere Baumaschine in Illertissen entwendet. Die Polizei ermittelt.

Ein ungefähr 200 Kilogramm schweres Arbeitsgerät ist am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Illertissen verschwunden. Es handelt sich dem Polizeibericht zufolge um eine Rüttelplatte, die Diebe im Zeitraum zwischen Freitagabend, 23. Februar, und Montagmorgen, 26. Februar, in der Schützenstraße entwendeten. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)