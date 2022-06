Unbekannter bricht in Verkaufshäuschen an Erdbeerfeld ein

In Illertissen hat es jemand auf die Einnahmen eines Erdbeerbauern abgesehen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat in der Nacht zum Freitag Geld aus einem Verkaufshäuschen am Rande einer Erdbeerplantage in Illertissen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr. Der oder die Unbekannte verschaffte sich Zugang zu der Bude an der Graf-Kirchberg-Straße, indem das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde. In der Hütte befanden sich nur 50 Euro in bar, die Tageseinnahmen waren zum Glück nicht mehr dort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)